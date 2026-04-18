Insultó a policías en un control y terminó detenido en pleno centro

Un hombre de 43 años fue aprehendido este sábado por la mañana en Carlos Paz luego de increpar y provocar a efectivos durante un operativo. El procedimiento se realizó cerca de las 8:45 en la intersección de Sabattini y 9 de Julio, en barrio Centro.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro desarrollaba un control preventivo cuando el hombre se acercó en actitud agresiva, comenzó a gritar e insultar a los uniformados e incluso los desafió a pelear.

Ante la situación, los efectivos intentaron calmarlo, pero al persistir la conducta, procedieron a su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente por infracción al artículo 80 del Código de Convivencia Ciudadana.