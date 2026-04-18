Centro de Carlos Paz

Insultó a policías en un control y terminó detenido en pleno centro

El hombre, de 43 años, se acercó a un operativo en una esquina clave de la ciudad, increpó a los efectivos e intentó provocar una pelea. Fue reducido y quedó a disposición de la Justicia por infracción al Código de Convivencia.
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Sucesos
sábado, 18 de abril de 2026 · 12:37

Un hombre de 43 años fue aprehendido este sábado por la mañana en Carlos Paz luego de increpar y provocar a efectivos durante un operativo. El procedimiento se realizó cerca de las 8:45 en la intersección de Sabattini y 9 de Julio, en barrio Centro.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro desarrollaba un control preventivo cuando el hombre se acercó en actitud agresiva, comenzó a gritar e insultar a los uniformados e incluso los desafió a pelear.

Ante la situación, los efectivos intentaron calmarlo, pero al persistir la conducta, procedieron a su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente por infracción al artículo 80 del Código de Convivencia Ciudadana.

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