Insultó a policías en un control y terminó detenido en pleno centro

Centro de Carlos Paz
Insultó a policías en un control y terminó detenido en pleno centroEl hombre, de 43 años, se acercó a un operativo en una esquina clave de la ciudad, increpó a los efectivos e intentó provocar una pelea. Fue reducido y quedó a disposición de la Justicia por infracción al Código de Convivencia.
Un hombre de 43 años fue aprehendido este sábado por la mañana en Carlos Paz luego de increpar y provocar a efectivos durante un operativo. El procedimiento se realizó cerca de las 8:45 en la intersección de Sabattini y 9 de Julio, en barrio Centro.
Personal del Escuadrón Motorizado Enduro desarrollaba un control preventivo cuando el hombre se acercó en actitud agresiva, comenzó a gritar e insultar a los uniformados e incluso los desafió a pelear.
Ante la situación, los efectivos intentaron calmarlo, pero al persistir la conducta, procedieron a su aprehensión.
El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente por infracción al artículo 80 del Código de Convivencia Ciudadana.