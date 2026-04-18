La joven buscada en Santa María de Punilla apareció en una comisaría

La joven Nikita Electra Sienra, que era intensamente buscada en Santa María de Punilla, se presentó este sábado en la dependencia policial local luego de tomar conocimiento, a través de redes sociales, del operativo desplegado para dar con su paradero.

Según se informó, la mujer se acercó por sus propios medios y quedó a disposición de la Policía, donde se realizaron los trámites administrativos correspondientes.

A partir de esta situación, la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que llevaba adelante la investigación, dispuso el cese del pedido de paradero y dio por finalizado el operativo de búsqueda.