Llamado anónimo destapó autos buscados en Córdoba

En las últimas horas, personal policial realizó un procedimiento en barrio Ampliación Cerveceros que terminó con el secuestro de dos vehículos con pedido de secuestro vigente.

El operativo se inició a partir de un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de rodados sospechosos en una cochera ubicada en calle Lilian Gómez Molina al 2800.

Con esos datos, los efectivos se dirigieron al lugar y, tras las verificaciones correspondientes, confirmaron que ambos autos registraban requerimiento judicial solicitado por la provincia de Buenos Aires.

En el lugar se secuestró un Audi Q2 blanco y un Volkswagen Polo Track azul, los cuales estarían vinculados a distintos hechos delictivos.

Durante el procedimiento, los policías entrevistaron a una mujer mayor de edad, quien indicó que alquilaba la cochera de manera informal a personas cuya identidad no pudo precisar.

Todo lo actuado quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer el origen y uso de los vehículos.