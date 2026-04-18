Operativos en el interior: seis detenidos y secuestro de armas y vehículos

Seis personas fueron detenidas en distintos procedimientos policiales realizados en localidades del interior provincial, en el marco de investigaciones por diversos delitos, entre ellos resistencia a la autoridad, robo calificado, impedimento de contacto, amenazas calificadas y violencia familiar.

Los operativos se llevaron a cabo en Cosquín, Los Cerrillos, Brinkmann, Juárez Celman y Río Primero, donde intervino personal policial en acciones coordinadas que permitieron avanzar en distintas causas judiciales.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de un arma de fuego, un automóvil, varias motocicletas y otros elementos que estarían vinculados a los hechos investigados. Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia.

Las personas detenidas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de participación en cada uno de los delitos.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos forman parte de un trabajo sostenido para reforzar la seguridad en el interior y dar respuesta a denuncias vinculadas a hechos delictivos en la región.