Otra escuela sumó un escrito con amenazas en Carlos Paz

Una nota anónima con contenido amenazante fue encontrada este viernes en el baño de varones del IPEM Nº 359 “Arturo Umberto Illia”, en Carlos Paz.

A través de un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa, la institución informó: “En el día de la fecha, se encontró en el baño de varones una nota anónima con contenido amenazante”.

Ante esta situación, indicaron que “el equipo directivo activó de manera inmediata el protocolo correspondiente, conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, dando intervención a las autoridades competentes”.

El episodio se suma a una seguidilla de hechos similares registrados en la ciudad. Días atrás, una situación de características similares ocurrió en el Instituto de Enseñanza Secundaria Superior (IESS).

Además, en los últimos días también se habían detectado pintadas en los colegios Carande Carro, IPEM 316, Bernardo D’Elía y René Favaloro, lo que refuerza la preocupación en la comunidad educativa.

En paralelo, la investigación por amenazas a escuelas en Córdoba ya derivó en la imputación de ocho adolescentes por el delito de amenaza agravada por anonimato, en una causa que abarca más de 100 hechos en la capital y distintas localidades del interior.

Asimismo, desde la institución señalaron que “se desarrollarán acciones pedagógicas orientadas a fortalecer el respeto, la responsabilidad y la convivencia entre toda la comunidad”.

Finalmente, remarcaron: “Reafirmamos que es prioridad de la escuela sostener, en articulación con las familias, un espacio educativo basado en el respeto mutuo, la confianza y la convivencia pacífica”.