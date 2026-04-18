Policías salvaron a una beba que se había ahogado con leche

Córdoba. Anoche, personal policial protagonizó una intervención clave en barrio Villa 9 de Julio de la ciudad de Córdoba, que permitió salvar la vida de una beba de tan solo 20 días.

El hecho se inició tras un aviso de la central de comunicaciones que alertaba sobre una menor que se habría ahogado con leche. De inmediato, la dotación se dirigió al sector y, al llegar a la intersección de calles Piedra Labrada y Túpac Yupanqui, observaron a una mujer descender de un vehículo con la beba en brazos, quien se encontraba desvanecida y sin poder respirar.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos procedieron a subir a la menor junto a su madre al móvil policial e iniciaron maniobras de Heimlich durante el traslado de urgencia hacia el Hospital Cura Brochero, logrando en el trayecto desobstruir las vías aéreas y restablecer su respiración.

Una vez en el nosocomio, la beba fue asistida por facultativos, quienes diagnosticaron un episodio de ahogamiento por ingesta de leche, quedando bajo observación para una mejor valoración médica.