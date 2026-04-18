Se atragantó con leche y policías lograron reanimarla en plena urgencia

Una beba de apenas 20 días fue asistida en las últimas horas en barrio Villa 9 de Julio, luego de que se ahogara con leche y quedara sin respiración.

Ante la emergencia, personal de la Policía de Córdoba intervino de inmediato y decidió trasladarla mientras realizaba maniobras para desobstruir las vías aéreas. Durante el trayecto, los efectivos aplicaron la técnica correspondiente y lograron que la pequeña volviera a respirar.

Posteriormente, la beba fue derivada al Hospital Cura Brochero, donde recibió atención médica y quedó en observación.