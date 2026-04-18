Seis detenidos tras operativos en cinco ciudades cordobesas

Interior provincial
Seis detenidos tras operativos en cinco ciudades cordobesasLos procedimientos se realizaron en distintas localidades del interior cordobés, con secuestro de armas, vehículos y otros elementos vinculados a las causas.
En las últimas horas, seis personas fueron detenidas en el marco de distintos operativos policiales desarrollados en el interior de la provincia de Córdoba.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Cosquín, Los Cerrillos, Brinkmann, Juárez Celman y Río Primero, donde efectivos intervinieron por diversos hechos delictivos.
Entre los delitos investigados se encuentran resistencia a la autoridad, robo calificado, impedimento de contacto, amenazas calificadas y violencia familiar.
Durante los operativos, la Policía secuestró un arma de fuego, un automóvil, varias motocicletas y otros elementos relacionados con las causas en curso.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones en cada uno de los casos.