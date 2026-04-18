Sorprenden a dos jóvenes dentro de una escuela en Villa Santa Cruz del Lago

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:24, personal policial aprehendió a un joven de 18 años y a una adolescente de 17 en la Escuela Cosme Argerich, ubicada en Los Talas s/n.

Efectivos que patrullaban la zona advirtieron la presencia de ambos dentro del predio escolar y, al ser consultados, no pudieron justificar qué hacían en el lugar.

Ante la sospecha, los uniformados ingresaron al establecimiento y constataron que una puerta de acceso había sido forzada. En el interior hallaron mercadería esparcida que habría sido sustraída, la cual fue secuestrada en el procedimiento.

Ambos fueron trasladados a la alcaidía y quedaron a disposición del magistrado interviniente.