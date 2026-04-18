Una mujer se atragantó y generó un dramático episodio en su casa

Una mujer de 74 años vivió un dramático episodio en su vivienda de Villa Cura Brochero, luego de atragantarse con un alimento y perder el conocimiento.

El hecho motivó la rápida intervención de efectivos del DUAR, quienes acudieron al lugar tras ser alertados por la situación.

Al arribar, los policías se encontraron con la mujer inconsciente y sin poder respirar, por lo que aplicaron maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías aéreas.

Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud para su evaluación médica, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el episodio.