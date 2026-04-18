Violento episodio en el hospital Sayago: un hombre terminó detenido

Un hombre de 29 años fue aprehendido este jueves por la noche en inmediaciones del Hospital Gumersindo Sayago, en Carlos Paz, tras protagonizar un episodio de agresividad y resistencia a la autoridad.

El hecho se registró alrededor de las 23 en la esquina de Perón y Brasil, en barrio Miguel Muñoz B, donde personal del Comando de Acción Preventiva fue comisionado por la Central de Comunicaciones.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en estado de alteración, amenazando verbalmente al personal del centro de salud.

Cuando intentaron controlarlo, el hombre opuso resistencia y se tornó agresivo, intentando agredir a los uniformados, por lo que fue reducido y aprehendido.

Posteriormente, fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.