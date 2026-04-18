Ya son ocho los adolescentes imputados por amenazas en Córdoba

La Fiscalía Penal Juvenil de 4° turno de Córdoba imputó a ocho adolescentes por el delito de amenaza agravada por anonimato, en el marco de la investigación por mensajes intimidatorios dirigidos a establecimientos educativos.

La causa se centra en más de 100 hechos registrados en la ciudad de Córdoba, donde se detectaron múltiples comunicaciones con amenazas.

Además, se desarrollan actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María, con el objetivo de determinar responsabilidades en cada caso.

Desde la Justicia indicaron que en todas las jurisdicciones se continúan tomando medidas procesales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.