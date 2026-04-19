Accidente en la costanera: un motociclista impactó una camioneta

Un motociclista perdió el control y cayó este domingo por la tarde en la costanera de Villa Carlos Paz, en un siniestro que terminó con el impacto contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Según testigos, tras la caída el conductor de la moto se levantó por sus propios medios y se retiró del lugar, no sin antes dejar los datos del seguro al propietario del vehículo afectado.

En la escena se observó la presencia de varios particulares junto a los rodados involucrados, mientras se evaluaban los daños ocasionados.

De acuerdo a lo informado, personal de Seguridad Urbana llegó al lugar unos 20 minutos después del hecho, cuando el motociclista ya se había retirado.