Alta Gracia: un motociclista falleció al chocar contra un caballo

Alta Gracia. En horas de la madrugada, personal policial intervino en un grave siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 24, en jurisdicción de la ciudad de Alta Gracia.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, por causas que se investigan, dos hombres de 31 y 38 años que se desplazaban en una motocicleta Kawasaki Ninja colisionaron contra un caballo que se encontraba sobre la carpeta asfáltica. Como consecuencia, el conductor, identificado con el apellido Barrionuevo, falleció en el acto.

Se hizo presente el servicio de emergencias, que constató el fallecimiento de uno de los conductores en el lugar, mientras que el restante fue trasladado en estado crítico hacia el Hospital Regional Arturo Illia.

Tras el impacto, el motociclista perdió el control del rodado y terminó colisionando contra una garita ubicada en la zona. El animal también murió en el lugar producto del fuerte golpe.

En el sector trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba y personal del Ministerio Público Fiscal, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Otra víctima en el interior

En paralelo, la Policía de Córdoba informó la muerte de otro motociclista en el interior provincial. Sucedió este sábado a la noche a 4 kilómetros de la localidad de Marull, en el noreste. El hombre, por causas a establecer, perdió el control del rodado y la caída resultó fatal.