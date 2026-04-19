Apareció otro video del accidente fatal en el rally

Se conoció un segundo video del accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano en Traslasierra, que aporta una nueva perspectiva sobre el momento del despiste.

Un auto se descontroló en plena carrera del Rally Sudamericano, dio tumbos y terminó contra el público. Un joven murió y hay heridos. Este nuevo video muestra el momento desde otro ángulo. Impactante. pic.twitter.com/kJQ3DrCZqk — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 19, 2026

Desde este ángulo, registrado por espectadores ubicados al costado del tramo Giulio Cesare, se observa con mayor claridad cómo el vehículo comienza a desestabilizarse tras ingresar a la curva.

El rodado pierde adherencia, impacta contra el terreno irregular y comienza a dar tumbos en dirección al sector donde se encontraban personas siguiendo la competencia, muchas de ellas con sillas a pocos metros del recorrido.

La secuencia permite ver el avance descontrolado del auto hacia el público y el momento en que termina embistiendo a quienes estaban en el lugar.

El hecho dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años y varias personas heridas, entre ellas una mujer que sufrió una fractura en una de sus piernas.