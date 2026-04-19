Apareció otro video del accidente fatal en el rally

Nuevo registro del hecho
Apareció otro video del accidente fatal en el rallyLas imágenes muestran cómo el auto pierde estabilidad y termina embistiendo a personas ubicadas al costado del tramo
Se conoció un segundo video del accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano en Traslasierra, que aporta una nueva perspectiva sobre el momento del despiste.
Desde este ángulo, registrado por espectadores ubicados al costado del tramo Giulio Cesare, se observa con mayor claridad cómo el vehículo comienza a desestabilizarse tras ingresar a la curva.
El rodado pierde adherencia, impacta contra el terreno irregular y comienza a dar tumbos en dirección al sector donde se encontraban personas siguiendo la competencia, muchas de ellas con sillas a pocos metros del recorrido.
La secuencia permite ver el avance descontrolado del auto hacia el público y el momento en que termina embistiendo a quienes estaban en el lugar.
El hecho dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años y varias personas heridas, entre ellas una mujer que sufrió una fractura en una de sus piernas.