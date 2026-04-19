Atraparon a un joven que vendía drogas en el centro de Carlos Paz

Un joven de 27 años fue detenido este domingo 19 de abril en horas de la madrugada en el centro de Villa Carlos Paz y se le secuestraron varias dosis de marihuana.

El personal de la Departamental Punilla hizo un control preventivo en la zona de la Plaza Mayor Casado (en la intersección de las calles Pellegrini y Miguel Juárez) y le encontró varios envoltorios con estupefacientes.

Tras haber sido interceptado, se le solicitó que exhibiera el contenido de una mochila que llevaba consigo. Fue entonces que los efectivos hallaron 11 envoltorios de nylon con una sustancia vegetal de color verde amarronada, compatible con marihuana. Ante la situación, se solicitó la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y se constató que se trataba de cannabis sativa.

El pesaje de la sustancia secuestrada arrojó un total de 13 gramos y por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, se ordenó la aprehensión del hombre, el secuestro de los estupefacientes y de un celular que tenía entre sus pertenencias.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.