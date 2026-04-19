Bomberos rescataron a un perro atrapado en un pozo en Córdoba

Un perro que había caído en un pozo de aproximadamente dos metros de profundidad fue rescatado por efectivos de Bomberos en barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.

El hecho se registró en las últimas horas, cuando los rescatistas desplegaron un operativo con maniobras específicas para poder extraer al animal sin provocarle lesiones.

Tras varios minutos de trabajo, lograron poner a salvo al perro, que se encontraba en buen estado general.

Finalmente, el animal fue entregado a sus dueños, quienes se reencontraron con su mascota luego del episodio.