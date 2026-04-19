Cayó de un monopatín, sufrió un traumatismo de cráneo y terminó en el Sayago

Una mujer de 30 años sufrió un accidente con un monopatín y fue trasladada hacia el Hospital Sayago con un traumatismo de cráneo, tras un hecho registrado en el barrio Miguel Muñoz de la ciudad de Villa Carlos Paz.

El episodio se produjo alrededor de las dos de la mañana en la calle Intendente García.

Por causas que se investigan, perdió el control del rodado, cayó al suelo y golpeó su cabeza contra el pavimento.

Una ambulancia del servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y se constató que la mujer resultó con una herida en la cabeza sin pérdida de conocimiento. Por precaución, decidieron trasladarla al nosocomio local para una mejor evaluación.