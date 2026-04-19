Cómo se encuentra la mujer que fue atropellada en Carlos Paz

Cerca del Puente Uruguay
Cómo se encuentra la mujer que fue atropellada en Carlos PazLa víctima iba caminando cuando fue embestida por el conductor de un vehículo Peugeot 208.
La mujer de 57 años que fue atropellada esta madrugada, en las inmediaciones del Puente Uruguay de Villa Carlos Paz, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Sayago.
Por causas que buscan establecerse, iba caminando cuando fue embestida en la esquina de Olsacher y Avenida Uruguay por un hombre de 34 años que se trasladaba a bordo de un vehículo Peugeot 208.
La víctima fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias y se le diagnosticó un corte profundo en el miembro inferior izquierdo y una importante lesión en la cabeza.
Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Sayago para una mejor atención.