Corte en ruta 5 y tormentas complican rutas en Córdoba

Un corte total se registra este domingo en la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 24 y medio, en cercanías de Alta Gracia, debido a un siniestro vial. Además, se reporta presencia de niebla en el kilómetro 65, lo que agrava las condiciones de circulación en ese corredor.

El informe actualizado indica que distintas rutas nacionales y provinciales presentan complicaciones por factores climáticos. En la ruta nacional 38, 7, 8 y 35 se recomienda circular con precaución por lluvias de variada intensidad, mientras que en la ruta nacional 36 y la autopista Córdoba–Rosario se advierte por presencia de neblina en varios tramos.

A esto se suma un escenario meteorológico inestable. Según los reportes oficiales, se prevén tormentas con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, lo que podría impactar directamente en la transitabilidad.

En paralelo, hay varios sectores con reducción de calzada por obras, como en rutas provinciales 17, 15, 4 y el Camino de las Altas Cumbres, donde incluso se registran desvíos señalizados y cortes parciales.

También se informó circulación restringida en la ruta provincial 28 por desmoronamientos en zona serrana, especialmente entre Tanti y el paraje El Cadillo.

Desde los organismos viales reiteraron la recomendación de extremar las precauciones al conducir, ante un panorama que combina siniestros, obras y condiciones climáticas adversas en gran parte de la red vial provincial.