Desarticularon fiesta clandestina con más de 600 asistentes

Córdoba. En horas de la mañana de ayer, personal policial llevó a cabo un procedimiento en un predio ubicado sobre calle Erwin Schrödinger s/n de barrio Villa Pose de la ciudad de Córdoba, donde se desarrollaba una fiesta clandestina.

El operativo tuvo lugar en un establecimiento donde se constató la presencia de aproximadamente 600 personas participando de un evento no autorizado.

Ante esta situación, se procedió al desalojo total de los asistentes, desarrollándose el procedimiento sin registrarse incidentes.

Asimismo, se hizo presente personal de la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, quien labró el acta de infracción correspondiente a la propietaria del lugar.



