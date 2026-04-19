Desbaratan venta de drogas con delivery en Alejandro Roca

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un allanamiento en la localidad de Alejandro Roca que culminó con el cierre de un punto de venta de drogas y la detención de dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Antártida Argentina al 500, en barrio San Cayetano, luego de dos meses de tareas investigativas. Durante el operativo, que incluyó un exhaustivo registro manual y la participación de canes detectores de narcóticos, se incautaron 215 dosis de cocaína, 20 de marihuana, 302.200 pesos en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Según informaron fuentes oficiales, en el domicilio se comercializaban estupefacientes tanto de manera directa como bajo la modalidad delivery. Al momento del ingreso de los efectivos, los sospechosos se encontraban fraccionando las sustancias.

Además, se precisó que la mujer detenida contaba con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, los detenidos fueron trasladados junto al material secuestrado a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la normativa vigente.