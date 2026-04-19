Detuvieron a seis personas en operativos simultáneos en Córdoba

Detenidos y secuestros
Detuvieron a seis personas en operativos simultáneos en CórdobaLos operativos se desplegaron en varias localidades, con incautación de motos, un arma blanca y una planta de marihuana
La Policía de Córdoba detuvo a seis personas —una de ellas con pedido de captura vigente— en el marco de distintos procedimientos realizados en las últimas horas en el interior provincial.
Las intervenciones estuvieron vinculadas a hechos de violencia familiar, resistencia a la autoridad, lesiones leves calificadas y hurto, entre otros delitos.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron tres motocicletas, una planta de marihuana, un arma blanca y otros elementos relacionados con las causas investigadas. En las acciones colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Cosquín, Villa Dolores, Villa Ciudad Parque, Villa Carlos Paz y Cruz del Eje, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.