Detuvieron a seis personas en operativos simultáneos en Córdoba

La Policía de Córdoba detuvo a seis personas —una de ellas con pedido de captura vigente— en el marco de distintos procedimientos realizados en las últimas horas en el interior provincial.

Las intervenciones estuvieron vinculadas a hechos de violencia familiar, resistencia a la autoridad, lesiones leves calificadas y hurto, entre otros delitos.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron tres motocicletas, una planta de marihuana, un arma blanca y otros elementos relacionados con las causas investigadas. En las acciones colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Cosquín, Villa Dolores, Villa Ciudad Parque, Villa Carlos Paz y Cruz del Eje, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.