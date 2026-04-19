Detuvieron a una mujer vinculada a una banda narco en Bajo Yapeyú

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento este domingo en la ciudad de Córdoba que culminó con la detención de una mujer de 32 años, señalada como integrante de una banda narco previamente desbaratada.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Apóstoles al 2500, en barrio Bajo Yapeyú, donde además se incautaron elementos de interés para la causa.

Según se informó, el procedimiento está vinculado a un allanamiento realizado el 30 de septiembre de 2025, cuando fueron detenidas tres personas por narcomenudeo y se secuestraron estupefacientes en el mismo sector.

La intervención fue supervisada por autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de segundo turno de la ciudad de Córdoba y se desarrolló sin inconvenientes.