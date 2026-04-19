Dos accidentes casi idénticos en 48 horas en el puente Uruguay

En menos de 48 horas, la misma esquina de Villa Carlos Paz volvió a ser escenario de dos siniestros viales de gravedad que dejaron a dos mujeres con lesiones severas.

El primero de los hechos ocurrió el jueves por la noche, cuando una mujer de 54 años fue atropellada por una motocicleta en la intersección de avenida Uruguay y Olsacher. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y, tras ser asistida en el lugar, fue trasladada en código rojo y derivada posteriormente al Hospital Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba.

El segundo episodio se registró en la madrugada de este domingo, nuevamente en el mismo punto. En esta oportunidad, una mujer de 57 años fue embestida por un automóvil Peugeot 208 que circulaba en dirección al puente. Como consecuencia del impacto, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago.

En ambos casos, las circunstancias de los accidentes son materia de investigación y en cada intervención se dispusieron cortes totales de tránsito para permitir el trabajo de la unidad judicial.