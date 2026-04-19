El video del despiste fatal en el rally que terminó en tragedia

En las últimas horas se conoció el video del accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano en Traslasierra, donde un joven murió tras ser atropellado por un auto de competición.

El video del momento exacto: el auto se descontrola, da tumbos y termina atropellando a espectadores en el Rally Sudamericano. Un joven murió y una mujer sufrió una fractura. Impactante secuencia. pic.twitter.com/xDhpKQrvkS — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 19, 2026

En las imágenes se puede observar el momento en que el vehículo se descontrola en una curva del tramo Giulio Cesare, entre los kilómetros 1 y 2. El rodado comienza a dar tumbos luego de impactar contra las piedras del sector y se dirige directamente hacia la zona donde se encontraban espectadores.

Al costado del camino había personas ubicadas con sillas, siguiendo la competencia a escasos metros del trazado. En la secuencia se advierte cómo el auto termina embistiendo al joven que luego fallecería a causa de las graves lesiones sufridas.

También se observa la caída de una mujer, quien resultó con una fractura en una de sus piernas producto de un salto de huida.

El episodio generó escenas de desesperación entre quienes estaban en el lugar, mientras se intentaba asistir a los heridos hasta la llegada de los servicios de emergencia. La competencia fue suspendida tras el hecho.