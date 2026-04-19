Entraron a robar y olvidaron la moto en la fuga

Un insólito episodio de inseguridad se registró esta madrugada en la localidad de Sebastián Elcano, donde tres hombres ingresaron a robar a una vivienda y escaparon dejando la motocicleta en la que se movilizaban.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, cuando personal policial fue alertado sobre un robo en curso. Según se informó, los involucrados lograron sustraer bebidas alcohólicas del domicilio antes de darse a la fuga.

De inmediato se montó un operativo cerrojo en la zona, aunque no se logró dar con los autores. Durante la huida, los hombres abandonaron la motocicleta en el lugar y dejaron en el patio de la vivienda dos botellas de gin, una de vodka y tres cascos protectores.

Todos los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.