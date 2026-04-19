Forzaron una vivienda para asistir a una mujer de 75 años tras una caída

Efectivos de la Policía de Córdoba asistieron a una mujer de 75 años que había sufrido una caída en su vivienda de barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se inició tras un pedido de colaboración de un servicio de emergencias. Al llegar al domicilio, el personal no pudo ingresar por los accesos habituales, mientras desde el interior se escuchaban reiterados pedidos de ayuda.

Ante la urgencia de la situación, los efectivos accedieron por el patio trasero y forzaron el ingreso para permitir la atención médica.

Una vez dentro, los profesionales constataron que la mujer presentaba un traumatismo de cadera y procedieron a su asistencia.