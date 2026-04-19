Golpe policial en Punilla: detenciones y armas secuestradas

Distintos operativos policiales desplegados en el interior provincial, con fuerte presencia en el valle de Punilla, dejaron como resultado cuatro personas detenidas y el secuestro de múltiples elementos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Huerta Grande, Cosquín, Villa Santa Cruz del Lago y Villa Carlos Paz, además de otras localidades como Brinkmann, Colonia Caroya y Unquillo.

Durante los operativos, se incautaron automóviles, armas blancas, teléfonos celulares, una notebook y elementos utilizados para faenamiento ilegal, entre otros objetos.

Según informaron fuentes policiales, las intervenciones estarían vinculadas a distintos hechos delictivos, entre ellos hurto, amenazas, tentativa de robo en una institución educativa, violencia familiar y faenamiento clandestino de animales.