Identificaron al joven que murió en el accidente en el Rally Sudamericano

La víctima fatal del accidente ocurrido este domingo en el Rally Sudamericano fue identificada como Braian Zárate González, de 25 años y oriundo de barrio Villa Paéz de Córdoba capital.

El joven había sido trasladado de urgencia al hospital de Mina Clavero tras el impacto, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a raíz de las graves lesiones sufridas.

El hecho se produjo en el tramo Giulio Cesare, en Traslasierra, cuando un vehículo de competición perdió el control y terminó fuera del recorrido, embistiendo a espectadores ubicados en el sector.

Como consecuencia del episodio, la competencia fue suspendida mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las primeras pericias para determinar las circunstancias del siniestro.