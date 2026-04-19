Impactó contra un caballo y murió en la autovía cerca de Alta Gracia

Un motociclista murió este domingo por la mañana tras protagonizar un violento accidente en la ruta provincial 5, a la altura de Alta Gracia.

De acuerdo a las primeras informaciones, dos motos circulaban en sentido Córdoba–Alta Gracia cuando, por causas que se investigan, uno de los conductores impactó contra un caballo que se encontraba sobre la carpeta asfáltica.

Tras el choque, el animal murió en el lugar y el conductor perdió el control del rodado, terminando su recorrido contra una garita ubicada en la zona.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre sufrió lesiones de gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar.

En el sector trabajan efectivos policiales y personal del Ministerio Público Fiscal, que llevan adelante las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Se recomienda circular con extrema precaución en ese tramo de la autovía Atilio López.