Investigan el caso de un bebé que ingresó con graves lesiones al Hospital Infantil

Córdoba. En horas de la mañana de ayer, personal policial fue comisionado al Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba, donde se tomó conocimiento del ingreso de un bebé de dos meses de edad con lesiones de gravedad.

Según lo informado por personal policial adicional que presta servicio en el nosocomio, el menor había sido trasladado en la madrugada por sus progenitores, siendo recibido por profesionales médicos que procedieron a realizar los estudios correspondientes.

Tras la evaluación, se diagnosticó traumatismo de cráneo con fractura de parietal, quedando el niño bajo asistencia médica y en observación.

Se investigan las circunstancias en las que se produjeron las lesiones.

