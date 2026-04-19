Murió un hombre de 65 años al intentar separar a dos pitbulls

Un hecho trágico conmocionó a la ciudad de Puerto Madryn, donde un hombre de 65 años murió este sábado luego de ser atacado por un perro de raza pitbull.

Según se informó, la víctima —un jubilado— intentó intervenir para separar a dos perros de su familia que estaban peleando, momento en el que uno de los animales lo mordió.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Thomas Espora, en la zona norte de la ciudad, pasadas las 19.

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió una mordedura en una de sus piernas que afectó la arteria femoral, provocándole una pérdida masiva de sangre. Pese a la gravedad del cuadro, falleció a raíz de la hemorragia.