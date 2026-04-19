Operativo interfuerzas en Punilla Norte terminó con tres detenidos

Un operativo interfuerzas desplegado entre el miércoles y el viernes en el norte de Punilla dejó tres personas detenidas y el secuestro de 20 motocicletas, en el marco de controles realizados en Cosquín y Capilla del Monte.

El procedimiento fue encabezado por la Departamental Punilla Norte bajo la modalidad de saturación, con intervención en talleres mecánicos, comercios y controles vehiculares en distintos puntos de ambas ciudades.

En Cosquín, tres hombres fueron detenidos: uno con pedido de captura vigente por robo calificado, otro por impedimento de contacto y un tercero por resistencia a la autoridad. Además, se secuestraron siete motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

En Capilla del Monte, en tanto, se incautaron 13 motocicletas en distintos controles. También intervino la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que realizó dos procedimientos con resultado positivo, secuestrando 11,2 gramos de marihuana.

Todo lo actuado quedó a disposición del magistrado interviniente.