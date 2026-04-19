Rescataron a un puma que apareció en el patio de una casa

Santa Fe. Un operativo inusual movilizó a las fuerzas de seguridad y a especialistas en fauna ayer en la localidad de Monje, ubicada en el departamento de San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe. Todo comenzó cuando vecinos del paraje La Boca alertaron a la policía sobre la presencia de un puma en el patio de una vivienda particular.

La situación generó preocupación entre los residentes, por lo que personal de la Unidad Regional XV acudió rápidamente al lugar para verificar el incidente y activar un operativo de prevención.

Al llegar, los efectivos resguardaron a los habitantes de la casa y coordinaron la intervención de organismos especializados, entre ellos el área de Medio Ambiente de la Provincia. Poco después, se sumó al despliegue personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II, que trabajó en conjunto con la comisaría local.

Se montó un perímetro de seguridad para evitar riesgos y, tras constatar que el animal se encontraba en buen estado de salud, los especialistas evaluaron la mejor estrategia para su captura.

Por las características del domicilio y el entorno, las autoridades descartaron el uso de sedantes. Según explicaron desde la Policía de Santa Fe, la configuración edilicia del lugar impedía aplicar ese método, por lo que optaron por técnicas específicas adaptadas a la especie y procedieron siguiendo los protocolos establecidos.

El trabajo coordinado permitió finalmente capturar de manera controlada al puma concolor, un ejemplar originario de la región.

Una vez asegurado el animal, la Brigada Ecológica lo trasladó hasta una zona rural seleccionada por la Fauna Provincial, un espacio verde sin presencia humana ni alteraciones antrópicas, es decir carente de cambios generados por las personas, donde fue liberado conforme a las indicaciones de los especialistas para garantizar su reincorporación al hábitat natural.

