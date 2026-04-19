Rescataron una serpiente dentro de una vivienda en La Calera

Un operativo de Bomberos Voluntarios se desplegó anoche en barrio La Cuesta, en La Calera, tras el hallazgo de un ofidio en el interior de una vivienda.

El procedimiento se inició cerca de las 21:37, cuando el móvil acudió al domicilio. Al llegar, el dueño de la casa ya había logrado contener al animal colocándolo debajo de un balde, lo que permitió una intervención más controlada.

Los efectivos procedieron al retiro seguro del ofidio y lo colocaron en un recipiente adecuado para su resguardo.

Minutos después, personal de la Patrulla Ambiental se hizo presente en el lugar y quedó a cargo del animal, completando las actuaciones correspondientes.

El operativo finalizó sin inconvenientes alrededor de las 22:30, con el regreso de la dotación a la base.