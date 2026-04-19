Salta: detuvieron a una pareja que transportaba 23 kilos de cocaína en un auto

Una pareja fue detenida en la provincia de Salta tras ser sorprendida mientras transportaba más de 23 kilos de cocaína ocultos en un automóvil. El procedimiento ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, donde también viajaba la hija menor de edad de los implicados, quien fue posteriormente entregada a un familiar.

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 54 Aguaray de la Gendarmería Nacional, que detuvo la marcha de un Chevrolet Astra a la altura del kilómetro 1.466. Durante el control, los gendarmes detectaron irregularidades en el sector trasero del vehículo y, ante la sospecha de un doble fondo, dieron intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que ordenó una inspección más exhaustiva.

Con la presencia de testigos, el personal de la fuerza retiró parte del revestimiento del baúl y accedió a compartimientos ocultos. Allí encontraron 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 23 kilos con 310 gramos.

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la detención de los dos adultos, ambos de nacionalidad argentina, por infracción a la Ley 23.737. En tanto, la menor fue puesta bajo resguardo familiar, mientras que el vehículo y la droga quedaron secuestrados en el marco de la causa.