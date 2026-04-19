Se conoce el veredicto contra el exesposo de Carolina Píparo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dará a conocer este lunes el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Píparo, en el juicio en el que está acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló en enero de 2021.

La decisión será anunciada a partir de las 11 en los tribunales de la capital bonaerense por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr, luego de la finalización de los alegatos en un proceso que mantuvo alta visibilidad pública desde sus inicios.

Durante el debate, el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia solicitó una pena de seis años de prisión efectiva al considerar acreditado que Buzali utilizó su vehículo como un arma para embestir a las víctimas. En la misma línea, los abogados de los damnificados pidieron condenas más severas: Martín Miguel De Vargas, representante de una de las víctimas, requirió ocho años de cárcel y calificó el hecho como un “artero embiste”, mientras que Axel Hurtado también reclamó la misma pena y cuestionó la asistencia estatal posterior al episodio.

Pruebas concluyentes

Por su parte, la defensa, a cargo de Hugo Pinto, sostuvo que no existen pruebas concluyentes para acreditar la intencionalidad y pidió la absolución. Argumentó que el hecho debe ser interpretado como una conducta negligente y no como un intento de homicidio, al tiempo que cuestionó irregularidades en la investigación inicial.

El hecho que derivó en el juicio ocurrió durante la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando Píparo denunció haber sido víctima de un robo por parte de motochorros en el centro platense. Según su relato, tras el asalto, la pareja creyó identificar a los presuntos delincuentes y comenzó a seguir a un grupo de motociclistas.

Persecución

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que, en la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes sufrieron heridas tras caer al asfalto. Con el avance de la investigación se determinó que ninguno de los dos tenía vínculo con el robo denunciado.

Tras el episodio, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión hasta obtener la excarcelación. Durante el juicio, además de testimonios, se incorporaron registros de cámaras de seguridad que documentaron la persecución previa y el momento del impacto.

En sus últimas palabras ante el tribunal, el acusado expresó: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”. Este lunes, los jueces deberán definir si esa versión resulta suficiente o si, por el contrario, consideran probado el intento de homicidio en un caso que marcó la agenda judicial y política de la ciudad.