Se conoció un nuevo video: un perro casi muere en el rally

Un momento de extrema tensión quedó registrado en un video durante el desarrollo del Rally Sudamericano en Traslasierra, donde un perro estuvo a punto de ser atropellado en plena competencia.

Un perro caminaba por un vado con agua en pleno tramo del rally. La gente intentaba sacarlo… y en segundos pasó un auto a toda velocidad. Se salvó por centímetros. El video es impactante. pic.twitter.com/O97AtzJRXg — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 19, 2026

Según se observa en las imágenes de un fan, el animal comenzó a caminar por un vado con agua, en el sector del tramo, instantes antes del paso de los vehículos. Personas que se encontraban en el lugar intentaban que saliera del camino, advirtiendo el peligro ante la inminente llegada de los autos.

En ese contexto, y cuando el perro aún permanecía en la zona, apareció un vehículo de rally a alta velocidad. El rodado pasó a escasos centímetros del animal, que logró salir de la trayectoria en el último instante, evitando ser embestido.