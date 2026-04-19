Secuestran armas y detienen a ocho personas en Córdoba

La Policía de Córdoba llevó adelante distintos procedimientos en la provincia que dejaron como saldo ocho personas detenidas y el secuestro de armas de fuego, armas blancas, una motocicleta y bebidas alcohólicas, entre otros elementos.

Las intervenciones se desarrollaron en el marco de causas por violencia familiar, resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas y lesiones leves a efectivos policiales.

Los operativos se realizaron en las localidades de Obispo Trejo, Quilino, Sebastián Elcano, Villa Dolores, Villa de Soto y San Francisco, donde se concretaron los procedimientos en distintos puntos de cada jurisdicción.