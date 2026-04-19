Tragedia en el Rally Sudamericano: murió el joven atropellado

Córdoba. La tragedia se hizo presente hoy en el Rally Sudamericano que se disputa en Traslasierra, cuando un piloto se despistó y atropelló a tres personas.

Según confirmó el diario La Voz, hace minutos falleció un hombre de 25 años oriundo de Córdoba capital, que tenía heridas múltiples y su situación era crítica.

Una mujer de 40 años sufrió también algunas lesiones pero está fuera de peligro, al igual que una niña que estaba en el sector.

El hecho se produjo cerca del mediodía en el tramo especial Giulio Cesare, entre los kilómetros 1 y 2, cuando un Volkswagen Polo Rally tripulado por los paraguayos Didier Arias (piloto) y Héctor Núñez (copiloto) se salió de la ruta en una curva y dio varios tumbos, llevando por delante a los espectadores.

De acuerdo con la información oficial, los pilotos resultaron ilesos. Sin embargo, tres personas que presenciaban la prueba sufrieron heridas. El caso más grave corresponde a un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero e ingresado al área de shock room, donde finalmente falleció.

Como consecuencia del hecho, la competencia fue suspendida de manera preventiva, mientras las autoridades evalúan la evolución de los heridos y las condiciones para una eventual continuidad. También se solicitó a los espectadores que permanecieran en sus ubicaciones para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

