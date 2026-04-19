Un eucaliptus cayó en Ruta 1 y provocó un accidente

Un siniestro vial se registró este domingo por la mañana en San Francisco, luego de que un árbol de gran porte cayera de manera repentina sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de Las Margaritas.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 37 años y una mujer de 36 circulaban en una Chevrolet Tracker cuando observaron la caída de un eucaliptus mientras transitaban por la zona. Sin posibilidad de maniobrar, el vehículo impactó contra el tronco.

A raíz del hecho, no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en el rodado.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Caminera y Guardia Urbana, que dispusieron un corte parcial del tránsito para permitir las tareas de despeje y garantizar la seguridad en el sector.

El episodio generó demoras momentáneas en la circulación mientras se normalizaba la situación.