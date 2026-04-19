Un piloto se despistó en el Rally Sudamericano y atropelló a espectadores

Mina Clavero. Un grave accidente se produjo hoy en el Rally Sudamericano que se disputa en Traslasierra, cuando un piloto se despistó y atropelló a espectadores de la competencia.

El hecho se produjo cerca del mediodía en el tramo especial Giulio Cesare, entre los kilómetros 1 y 2, cuando un Volkswagen Polo Rally tripulado por los paraguayos Didier Arias (piloto) y Héctor Núñez (copiloto) se salió de la ruta en una curva y dio varios tumbos, llevando por delante a los espectadores.

De acuerdo con la información oficial, los pilotos resultaron ilesos. Sin embargo, tres personas que presenciaban la prueba sufrieron heridas. El caso más grave corresponde a un hombre de aproximadamente 40 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero e ingresado al área de shock room.

En tanto, una mujer que intentó correr ante lo sucedido, presentó múltiples fracturas en una de sus piernas y fue derivada al mismo centro de salud en estado estable, mientras que una menor de edad sufrió un golpe en la cabeza que no revestiría gravedad.

Tras el accidente, se activó un comité de crisis integrado por la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino (ACA), Codasur, el Gobierno de Córdoba y servicios sanitarios.

Como consecuencia del hecho, la competencia fue suspendida de manera preventiva, mientras las autoridades evalúan la evolución de los heridos y las condiciones para una eventual continuidad. También se solicitó a los espectadores que permanecieran en sus ubicaciones para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La organización indicó que se aguardan los partes médicos oficiales para brindar nuevas precisiones sobre el estado de los heridos y definir los próximos pasos en el desarrollo de la competencia.

Con información de Cadena 3

