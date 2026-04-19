Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó contra una cochera

Villa Carlos Paz. En horas del mediodía de ayer, se registró un accidente de tránsito en la calle Pellegrini 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz. Por causas que aún se investigan, una mujer que conducía un vehículo Renault Duster 4x4 perdió el control del rodado, impactando primero contra un poste y un árbol, para luego terminar su recorrido contra el portón de una cochera.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho, aunque sí daños materiales.

Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias que provocaron el siniestro, por lo que las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido.

