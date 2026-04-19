Una mujer está grave tras ser atropellada cerca del Puente Uruguay

Villa Carlos Paz. Una mujer de 57 años sufrió heridas de gravedad luego de haber sido atropellada en la intersección de avenida Uruguay y Olsacher, en la ciudad de Villa Carlos Paz, a pocos metros del Puente Uruguay.

El hecho ocurrió hace escasos minutos, cuando un automóvil —un Peugeot 208 conducido por un hombre— circulaba en dirección al puente y, por causas que aún se investigan, embistió a la peatona. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago.

En el lugar del siniestro se dispuso un operativo de emergencia, y la avenida Uruguay permanece cortada al tránsito a la espera de la llegada de la unidad judicial, que llevará adelante las pericias correspondientes.

Una zona peligrosa

Este nuevo episodio vuelve a encender la alarma en la zona, ya que el jueves pasado se registró un accidente de características similares en la misma esquina. En aquella oportunidad, una mujer de 54 años fue atropellada por una motocicleta alrededor de las 22:20. El conductor, un hombre de 44 años, impactó contra la peatona por motivos que también se encuentran bajo investigación.

Debido a la violencia del choque, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada en código rojo. Posteriormente, y ante la gravedad de las lesiones, debió ser derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Córdoba.



