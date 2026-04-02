Buscan intensamente a un lorito robado de un parador de Los Gigantes

Un hecho que generó profunda tristeza e indignación se registró el pasado domingo 29 de marzo en un parador turístico ubicado a unos 60 kilómetros de Tanti, junto al río San Guillermo, donde una familia denunció el robo de un lorito que formaba parte de su vida cotidiana.

El ave, que vivía suelta en el predio del Parador Olivia, fue sustraída presuntamente por una familia numerosa con varios niños que se trasladaba en un automóvil color bordó. Según relataron sus dueños, el lorito no era una mascota más, sino parte de la familia, acostumbrado a la libertad del entorno natural y al contacto permanente con las personas.

“Quizás para muchos no signifique nada, pero para nosotros es parte de nuestra familia. Está acostumbrado a andar libre en el campo y recibir mucho amor. Nos preocupa que si lo llevaron a la ciudad, esté encerrado todo el día”, expresaron con angustia.

El pequeño animal había sido rescatado el pasado 9 de enero, luego de caer de su nido, y desde entonces fue cuidado y criado por quienes hoy piden su regreso. Aunque no tenía un nombre específico, respondía al cariño y al vínculo construido en estos meses. En las últimas horas, los dueños aseguraron contar con algunos datos sobre su posible paradero, aunque apelan a la buena voluntad de quienes lo tengan para que lo devuelvan.

Además, indicaron que están dispuestos a ofrecer una recompensa a quien brinde información concreta o facilite su regreso.

Quienes puedan aportar algún dato pueden comunicarse de manera privada al teléfono 3541-214590.