Cayó otra vez: detenida por vender droga tras dos condenas

Una mujer de 51 años fue detenida este miércoles en Sebastián Elcano, acusada de comercialización de estupefacientes, en un nuevo procedimiento tras haber cumplido dos condenas por el mismo delito.

El operativo se realizó durante la mañana en su vivienda de barrio El Progreso, donde personal especializado llevó adelante un allanamiento que permitió secuestrar cocaína fraccionada y sin fraccionar, con un total cercano a las 250 dosis.

Además, se incautó una suma aproximada de un millón y medio de pesos y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Según se informó, la mujer había recuperado la libertad a fines del año pasado y utilizaba su domicilio como punto de venta, recibiendo compradores de distintos sectores de la zona.

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que dispuso su detención y el secuestro de los elementos vinculados a la investigación.