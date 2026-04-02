Córdoba: Allanaron una casa y secuestraron piezas arqueológicas y armas

Un allanamiento realizado en la ciudad de Córdoba permitió desarticular una presunta actividad de comercialización ilegal de patrimonio cultural, con el secuestro de piezas arqueológicas y armas de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de una unidad de investigaciones, tras una serie de tareas que permitieron detectar la posible venta de objetos históricos sin aval legal.

Según se informó, el hombre investigado realizaba viajes a Perú que estarían vinculados a esta actividad ilícita.

Durante la inspección del domicilio, ubicado sobre calle Florencia, se secuestraron once restos de cerámicas, fragmentos de un cuenco y una cabeza zoomorfa de piedra, considerados patrimonio cultural.

Además, en el lugar se encontraron cinco armas de fuego —entre ellas un pistolón, rifles y un revólver— junto a una notebook.

Por disposición del magistrado interviniente, las armas fueron trasladadas a sede judicial, mientras que los objetos arqueológicos quedaron bajo resguardo de la Agencia Córdoba Cultura, en el marco de la Ley 25.743.