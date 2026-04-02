Detenciones y secuestros tras operativos en tres barrios

Múltiples allanamientos se realizaron este jueves en barrios Parque Futura, Villa El Libertador y sectores aledaños, en el marco de investigaciones por amenazas calificadas, violencia urbana y abuso de armas.

Como resultado de los operativos, dos hombres fueron detenidos por personal de Investigaciones Criminales.

Además, se procedió al secuestro de un arma de fuego con cartuchos, un automóvil y varios teléfonos celulares que estarían vinculados a las causas en curso.

Los procedimientos continúan bajo directivas judiciales mientras avanza la investigación.