Detuvieron a un utilero por vender droga en Almafuerte

Un hombre de 40 años fue detenido en Almafuerte acusado de realizar delivery de drogas en distintos barrios de la ciudad.

El operativo fue llevado adelante tras varios meses de investigación y permitió desbaratar dos puntos de venta ubicados sobre calle Castelli al 200 y avenida Deán Funes al 300.

Durante los allanamientos, se incautaron dosis de marihuana, una escopeta calibre 12, una ballesta, un aire comprimido, cartuchos y otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el detenido se desempeñaba como utilero en un club de fútbol local y utilizaba esa actividad como parte de su rutina mientras realizaba la distribución de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenó el traslado del hombre a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.